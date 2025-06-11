نيويورك تايمز عن عن مقربين من رئيس وزراء إسرائيل: نتانياهو فوجئ بإصرار ترامب على البحث عن حل دبلوماسي مع إيران

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عن مقربين من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو٬ أنه "فوجئ بإصرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب على البحث عن حل دبلوماسي مع إيران".

واشارت الصحيفة الى ان "محادثة ترامب ونتانياهو الأخيرة كانت مجرد فصل آخر في العلاقة المتوترة بينهما بشكل متزايد"، لافتة الى ان "ترامب تحدث مع نتانياهو للتأكد من أنه لن يفسد مفاوضات واشنطن وطهران بالتهديد بعمل عسكري".