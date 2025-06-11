قتيلان و37 جريحا في ضربات جديدة على خاركيف الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ "طائرات مسيّرة روسية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة ​خاركيف​ (شمال شرق) مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقلّ عن 37 آخرين بجروح".

واشار رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف الي أنّ "17 ضربة بطائرات مسيّرة طالت منطقتين في المدينة"، لافتا بعيد دقائق من ذلك إلى "ورود تقارير عن سقوط قتيلين".

وأضاف أنّ "طواقم الإنقاذ أحصت 37 جريحا، من بينهم خمسة أطفال".

وخاركيف التي تُعتبر ثاني كبرى مدن أوكرانيا وتقع على بُعد أقلّ من 50 كيلومترا من الحدود الروسية، تشهد منذ أسبوع هجمات ليلية واسعة النطاق.