شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق حديثى الولادة المكفولة بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون الطفل حقوق الأطفال بمختلف أعمارهم، وقد نصت المادة السابعة من قانون الطفل على أهمية ومزايا الرضاعة الطبيعية، كما نصت على أهمية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وقد اتخذت الدولة كل التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.

وكفلت الدولة أهمية تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته كما كفلت للطفل، فى جميع المجالات، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته، مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعًا، مع حظر تعريض الطفل عمدًا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

كما ألزم أولياء الأمور بضرورة تحصين أطفالهم بالتحصينات التي تجرى داخل مكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل.

وجاءت المادة 25 من قانون الطفل تقضي بضرورة تطعيم طفلك وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، وتبلغ قيمة الغرامة بما يتراوح من 20 جنيها الى 200 جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.