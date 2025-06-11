أمريكا والصين تتفقان على تخفيف قيود التصدير وإبقاء “هدنة” الرسوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلن مسؤولون أمريكيون وصينيون الثلاثاء التوصل إلى إطار عمل لإعادة تفعيل هدنة تجارية بين البلدين، ومعالجة القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة، دون التوصل إلى حل دائم للنزاع التجاري القائم.

وجاء الاتفاق بعد يومين من المحادثات المكثفة في لندن، حيث صرح وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن الإطار يضع أسس تنفيذ اتفاق جنيف الأخير، الهادف إلى تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة.

وأوضح لوتنيك أن الاتفاق الجديد قد يخفف بعض القيود الأمريكية، لكنه رهن التنفيذ بموافقة الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ.

من جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني، لي تشنغ قانغ، أن الاتفاق يعكس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مكالمة بين الرئيسين في 5 يونيو واجتماع جنيف.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط