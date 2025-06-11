إن بي سي نيوز عن مصدرين: إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تستعد لنشر فرق تدخل في 5 مدن يديرها ديمقراطيون

افادت قناة "إن بي سي نيوز" عن مصدرين٬ بأن "إدارة ​الهجرة​ والجمارك الأميركية تستعد لنشر فرق تدخل في 5 مدن يديرها ديمقراطيون".

وأعلنت رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس "حظر تجوّل ليليا في وسط المدينة"، في خطوة تأتي بعدما شهدت ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة أعمال شغب وصدامات ليلية بين قوات الأمن ومتظاهرين ضدّ سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وقالت باس للصحافيين "لقد أعلنتُ حالة طوارئ محلية وفرضتُ حظر تجوّل في وسط مدينة لوس أنجليس لوقف أعمال التخريب والنهب".

يشار الى ان بعد أيام من المواجهات بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين المعارضين لسياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، اتخذ الرئيس الجمهوري قرارا استثنائيا الاثنين بنشر 700 من أفراد هذه القوة النخبوية.

كذلك، أمر بنشر قوة إضافية قوامها نحو 4000 فرد من الحرس الوطني الذي يعد قوة احتياطي، في المدينة التي يقطنها ملايين من المهاجرين المتحدرين من أميركا اللاتينية.

ونظّمت تظاهرات محدودة النطاق مدى أربعة أيام، تخلّلتها أعمال عنف متقطّعة ومعزولة شهدت تفريق محتجين ومواجهات بين ملثمين وعناصر الشرطة.