"سانا": مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري وإصابة 3 آخرين باستهدافهم من قبل مجهولين في محيط مدينة تلكلخ

أفادت وكالة "سانا" السورية "بمقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري وإصابة 3 آخرين باستهدافهم من قبل مجهولين في محيط مدينة ​تلكلخ​ الحدودية مع لبنان بمحافظة حمص". وتشهد المدينة اشتباكات مسلحة مستمرة بين الأمن السوري والجماعات المسلحة منذ ذلك الوقت. واشار قائد الأمن الداخلي السوري في محافظة حمص العميد مرهف النعسان٬ الى ان "ورد قبل قليل إلى مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بلاغ يفيد بتعرّض أربعة مدنيين لاستهداف مباشر من قبل مجهولين ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وهما في حالة حرجة". واوضح "فور تلقي البلاغ باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة بهدف كشف ملابساتها ومعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذا العمل الإجرامي".

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