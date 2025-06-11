"بلومبرغ": سلطات الولايات المتحدة والصين أكدتا التوصل إلى توافق لتنفيذ اتفاق جنيف بشأن الرسوم الجمركية

افادت وكالة "بلومبرغ"٬ نقلا عن مصادر٬ أن "الولايات المتحدة والصين تؤكدان التوصل إلى توافق لتنفيذ اتفاق جنيف بشأن الرسوم الجمركية".

كما اشارت الوكالة نقلا عن وزير التجارة الأميركي الى اننا "توصلنا إلى إطار عمل لتطبيق توافق جنيف بشأن الرسوم الجمركية".

وكانت قد اعلنت الولايات المتحدة والصين فجر اليوم أن وفديهما التفاوضيين اتفقا على "إطار عام" في ختام المحادثات التجارية التي أجرياها على مدى يومين في لندن، تاركين مهمة إقراره لزعيمي البلدين.

واستأنفت سلطات الصين والولايات المتحدة الثلاثاء في لندن مفاوضاتهما التجارية، وسط تكتم كبير، بهدف تثبيت الهدنة التجارية الهشة التي توصل إليها البلدان قبل شهر في جنيف.

وشارك في محادثات لندن وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، في حين ترأس وفد الصين خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة.

وتشكل ​المعادن النادرة​ الصينية إحدى المسائل الرئيسية في المفاوضات، إذ تأمل الولايات المتحدة في استعادة وتيرة شحنات هذه المعادن الإستراتيجية التي تباطأت منذ أن أطلق الرئيس الأميركي حربه التجارية العالمية في أوائل نيسان.

وكانت الصين قد أعلنت السبت الماضي عن موافقتها على بعض طلبات تصدير المعادن النادرة، دون تحديد البلدان أو القطاعات المستفيدة. ويُعد هذا التلميح خطوة أولى لإعادة تدفق المواد الخام الحيوية التي تسيطر عليها الصين عالميا، والمستخدمة في صناعات دقيقة كالدفاع والطاقة والسيارات الكهربائية.