رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، من خلال محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، هزة أرضية في الخليج العربي مساء الثلاثاء في تمام الساعة 17:12:55، بقدر زلزالي 3.35 درجات على مقياس ريختر تبعد 85 كم شرق مدينة الجبيل. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن هذه الهزة الأرضية تعد صغيرة على مقياس ريختر ولا تشكل خطرًا على الحدود السعودية والوضع آمن ولله الحمد.



كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 3.35 ريختر بالخليج العربي على بعد 85 كم شرق الجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.