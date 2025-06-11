رغم إجرام إسرائيل: توقعات بموسم سياحيّ واعد

رُغم كلّ الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وكل الخوف من عودة الحرب من جديد والخضات الأمنية التي تقوم بها إسرائيل بغية زعزعة الإستقرار والتأثير على ​الاقتصاد اللبناني​، ينتظر البلد موسما سياحياً واعدا، حتى أن المعنيين يتوقعون أن يكون الأفضل منذ العام 2019.

ليلة عيد الأضحى وجهت إسرائيل سلسلة إنذارات وقصفت مبان في الضاحية الجنوبية، ومن يرى هذا المشهد لا يمكن أن يفهمه سوى كونه رسالة الهدف منها زعزعة الاستقرار والقضاء على الطمأنينة في ليلة عيد والأهمّ ضرب الاقتصاد ونحن على أبواب موسم واعد. ولكن حتّى الآن ورغم كل الخروقات لم تُلغَ الحجوزات وكلها مدفوعة، هذا ما يؤكده الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي. لافتاً الى أننا "سنرى قدوم ​السواح العرب​ إضافة الى اللبنانيين الذين يعيشون في الاغتراب"، مؤكداً أن "الضربة التي حصلت ليلة عيد الأضحى أثرت علينا نفسياً حتماً ومعنوياً طبعاً ولكن عملياً لم يكن لها هذا الفعل".

بدوره نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر يشير الى أنه "وحتى الآن الحجوزات هي أفضل بقليل مما كانت عليه منذ زمن، وقد تعودنا أن يقوم السواح العرب بالحجوزات في اللحظات الأخيرة، وما يظهر معنا اليوم أنهم يأتون للإستكشاف بعد غياب زمن وعندما يرون الحياة هنا يعودون مع عائلاتهم وبالتالي تكون ردات فعلهم إيجابية كعرب".

"ننتظر أن يكون هذا الموسم أفضل من الذي كان عليه في العام 2019". وهنا يلفت بيار الأشقر الى أن "الحجوزات تتركز في العاصمة بيروت وهي التي تحصل على الحصّة الكبرى وبعدها يبدأ التوسّع بالحجز، أي كلما كان الطقس حاراً كلما إتجه السواح نحو الجبال"، مشيراً الى أن "لدينا الاستعدادات الكاملة لاستقبال الوافدين". أما جان بيروتي فيرى أن "قمّة تمنياتنا أن يكون هذا الموسم شبيهاً للذي كان عليه في العام 2023 ويبدو أن الوضع هكذا هذا إذا لم يكن أفضل من ذلك".

تعتبر الأطباق اللبنانية من التبولة الى المازة وغيرها من الأصناف الألذّ، ويعتبر المطبخ اللبناني رائداً ليس فقط في العالم العربي بل في العالم، وتعتبر المطاعم اللبنانية وجهة أساسية يقصدها السواح من أجل الاستمتاع بأطيب المأكولات وأفضل الأجواء. وهنا يشير نائب رئيس قطاع المطاعم خالد نزهة الى أننا "كقطاع مطاعم أصبحنا جاهزين وأتممنا كل الاستعدادات اللوجيستية ليكون الاداء جيداً وقد عقدنا إجتماعاً ضم أكثر من 450 مالك مطعم وهذه كانت رسالة للبناني المقيم وفي الخارج أننا على جهوزية والتزام بأخلاقيات السياحة"، لافتا الى أن "فترة عيد الاضحى كانت متواضعة بسبب الضربات ليل الخميس، ولكن ورغم ذلك فالاستعدادات مستمرة وهناك مطاعم جديدة تفتح أبوابها، وهناك Rooftop يفتح أيضاً خصوصاً في ساحل المتن، ومن المتوقع أن يكون هناك قدوم السواح بعد 20 حزيران"، ومضيفاً: "من المفترض أن يكون هذا الموسم "بروفا" خصوصاً للعرب على أن يشهد العام المقبل عودتهم بشكل كامل".

إذاً، يجب أن يكون هذا الموسم واعداً ويشهد قدوم السواح العرب اضافة الى المغتربين إذا لم تحدث خضّات أمنية كبيرة...