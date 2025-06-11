قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص سرقوا مجوهرات وأموال بقيمة 300 ألف دولار من فيلا بالشوف

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-05-25، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولين أقدموا على الدّخول بواسطة الكسر والخلع، إلى فيلا عائدة لذويه فى محلّة المشرف- ​الشوف​، وسرقوا خزنةً حديديّةً بداخلها مصاغًا ذهبيًا، مجوهرات، ومبالغ ماليّة؛ مستغلّين غيابهم عن المنزل. وقد قُدّرت قيمة المسروقات بنحو 300 ألف دولار أميركي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى أنّ السّرقة حصلت فجر تاريخ 2025-05-23، وتمكّنت من تحديد هويّة السّارقين، وهم كلّ من: "ع. غ." (مواليد عام 2001، لبناني)، "م. د." (مواليد عام 2002، لبناني) و"ت. ن." (مواليد عام 1990، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2025-05-27، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيفهم في محلّتَي الحمرا وخلدة، وتم ضبط 3 سيّارات: الأولى نوع "مرسيدس"، الثّانية نوع "هيونداي"، والثّالثة نوع "نيسان" وهي المستخدَمة في عمليّة السّرقة".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ عمليّة السّرقة المذكورة من داخل الفيلا، وأنّهم اشتروا سيّارة الـ"مرسيدس" المضبوطة، وسيّارةً رباعيّةً الدّفع نوع "رانج روفر"، من المبلغ المسروق، كما صرفوا قسمًا من الأموال لشراء ​المخدرات​".

ولفتت إلى أنّ "دوريّات الشّعبة تمكّنت من ضبط الـ"رانج روفر"، كما تمّ استرجاع جزء من المسروقات، وهي عبارة عن: ليرة ذهبيّة، سلسالان، 4 خواتم، ومبلغ مالي"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".