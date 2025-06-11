الجيش: توقيف مواطنَين أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية في منطقة شتورا

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه بتاريخ 10 /6 /2025، نتيجة عملية أمنية دقيقة، أوقفت مديرية المخابرات في منطقة شتورا – زحلة المواطنَين (م.ن.) و(ح.ج.) أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية بواسطة سيارة عائدة لهما. كما دهمت المديرية المذكورة منزليَهما في بلدة تمنين – بعلبك، وضبطت في منزل الأول كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة. وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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