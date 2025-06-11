الخارجية الاميركية تنتقد فرض بريطانيا ودول أخرى عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف

انتقدت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات فرضتها المملكة المتحدة وأربع دول حليفة لها على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، معتبرة أن عليها أن تركز على حركة حماس الفلسطينية المسلحة بدلا من ذلك.

واعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس باننا "نرى أن ذلك لا يساعد. هذا لا يفيد بشيء للاقتراب من وقف إطلاق نار في غزة". وقالت إن عقوبات بريطانيا وكندا والنروج ونيوزيلندا وأستراليا "يجب أن تركز على الجاني الحقيقي والذي هو حماس". وتابعت "نشعر بقلق إزاء أي خطوة تزيد من عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي".

وذكرت بروس "إذا أراد حلفاؤنا المساعدة، فعليهم التركيز على ​دعم المفاوضات​ التي يجريها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في ما يتّصل بالأغذية والمساعدات".

وفرضت الدول الغربية الخمس عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب "التحريض المتكرر على العنف" ضد الفلسطينيين.

وواجه الوزيران انتقادات متكرّرة لكن أي عقوبات رسمية لم تُفرض في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. منذ توليه سدة الرئاسة، تعهّد دونالد ترامب تقديم دعم غير محدود لإسرائيل.