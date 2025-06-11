قائد القيادة المركزية الأميركية: مستعدون لاستخدام القوة الساحقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

اشار قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا الى إن هناك مجموعة من الخيارات عندما سُئل عما إذا كان الجيش مستعداً للرد بقوة ساحقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأوضح كوريلا، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، خلال جلسة استماع في الكونغرس، "قدمت لوزير الدفاع والرئيس مجموعة واسعة من الخيارات".

وجاءت تصريحات كوريلا رداً على رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز، الذي سأل عما إذا كانت القيادة المركزية الأميركية مستعدة للرد بقوة ساحقة إذا لم تتخل إيران عن طموحاتها النووية للأبد.

وبعد أن أجاب كوريلا، سأله روجرز، وهو نائب جمهوري عن ولاية ألاباما "هل أعتبر تلك إجابة بنعم؟".

وأجاب كوريلا "أجل".

واعلنت وزارة الخارجية في إيران أمس الاثنين، إنها ستقدم قريباً عرضاً مضاداً للاتفاق النووي إلى الولايات المتحدة رداً على عرض أميركي تعتبره طهران غير مقبول، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات ستستمر.