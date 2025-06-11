بولسونارو مثل أمام المحكمة ونفى ضلوعه في مؤامرة انقلابية في البرازيل

نفى الرّئيس البرازيلي اليميني المتطرّف السّابق ​جايير بولسونارو​ (Jair Bolsonaro)، لدى مثوله للمرّة الأولى أمام المحكمة، ضلوعه في مؤامرة انقلابيّة مفترَضة.

وردّ الرّئيس البالغ 70 عامًا، على أسئلة المحامين والقضاة بشأن دور مفترَض في "مخطّط إجراميّ" للاستيلاء على السّلطة من اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الّذي فاز على بولسونارو بفارق ضئيل في انتخابات الرّئاسة الّتي نُظّمت في العام 2022. ووفق اللّائحة الاتهاميّة، فقد باءت المؤامرة بالفشل لأنّ الجيش لم يدعمها.

وبولسونارو ضابط سابق في الجيش تولّى سدّة رئاسة البرازيل من العام 2019 وحتّى العام 2022، وهو السّادس من بين ثمانية متّهمين مثلوا لاستجوابهم حضوريًّا في جلسات بوشرت الإثنين الماضي. ويواجه المتّهمون في حال إدانتهم، أحكامًا بالحبس تصل إلى 40 عامًا.