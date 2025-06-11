ترامب: لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب" وعلى أوروبا لمكافحة الهجرة غير المضبوطة

اشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى إن لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"، وذلك في خطاب ألقاه في قاعدة عسكرية تناول فيه الاحتجاجات في المدينة.

وفي خطابه أمام جنود في قاعدة فورت براغ في نورث كارولاينا، اكد ترامب باننا "لن نسمح باجتياح مدينة أميركية واحتلالها من قبل أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة.

وتابع "ما تشهدونه في كاليفورنيا هو هجوم شامل على السلم والنطام العام والسيادة الوطنية، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة اجتياح أجنبي لبلدنا".

ودعا ترامب أوروبا لمكافحة "الهجرة غير المضبوطة".