الخطوط الجوية السورية أطلقت أولى رحلاتها إلى مطار إسطنبول بعد انقطاع 12 عامًا

أطلقت "​الخطوط الجوية السورية​" أولى رحلاتها من مطار دمشق الدولي إلى مطار ​إسطنبول​ بشكل مباشر، بعد انقطاع دام ما يقارب 12 عامًا.

وأكّد مدير "الخطوط الجوّيّة السّوريّة" سامح عرابي، أنّ "عودة الرّحلات الجوّيّة بين دمشق وإسطنبول هي خطوة وطنيّة بامتياز"، مشيرًا إلى أنّ "المتطلّبات الفنيّة والإداريّة لتشغيل الرّحلات كانت طويلة ومعقّدة ومرهقة، لكنّها أكّدت أنّ طاقم الخطوط السّوريّة يمتلك الكفاءة والقدرة على تلبية جميع الشّروط والمعايير، الّتي تقارب أو تضاهي شروط التّشغيل الأوروبيّة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "العمل جارٍ لتوسيع مسار الرّحلات ليشمل مدنًا تركيّة، مثل مرسين، أنطاكيا، إزمير ومدن أخرى، بما يخدم أبناء الجالية السّوريّة المقيمة في تركيا"، مركّزًا على أنّ "عودة خطّ الطّيران تُعدّ إنجازًا تاريخيًّا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لما يربط الشّعبَين السّوري والتّركي من علاقات عميقة من الصّداقة والأخوّة".