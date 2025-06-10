أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، عن توجّه أحد المطلوبين للقضاء إلى محلّة طريق الجديدة- دوار شاتيلا. وعلى الفور، أُعطيت الأوامر للعمل على إلقاء القبض عليه".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-06-03، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تنفيذ كمين محكم في المحلّة المذكورة، أسفر عن توقيفه على متن سيّارة من نوع "تويوتا"، ويُدعى: "س. س." (مواليد عام 1995، لبناني)، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب 7 مذكّرات قضائيّة بجرائم: محاولة قتل، سرقة، وإطلاق نار".
وكشفت الشّعبة أنّ "بتفتيشه، ضُبط بحوزته مسدّس حربي مع ممشط يحتوي على 8 طلقات صالحة للاستعمال"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسليم الموقوف إلى فصيلة طريق الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مفرزة استقصاء بيروت أوقفت مطلوبًا بموجب 7 مذكرات قضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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