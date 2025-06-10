قوى الأمن: مفرزة استقصاء بيروت أوقفت مطلوبًا بموجب 7 مذكرات قضائية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة شرطة بيروت، عن توجّه أحد المطلوبين للقضاء إلى محلّة ​طريق الجديدة​- دوار شاتيلا. وعلى الفور، أُعطيت الأوامر للعمل على إلقاء القبض عليه".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-06-03، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تنفيذ كمين محكم في المحلّة المذكورة، أسفر عن توقيفه على متن سيّارة من نوع "تويوتا"، ويُدعى: "س. س." (مواليد عام 1995، لبناني)، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب 7 مذكّرات قضائيّة بجرائم: محاولة قتل، سرقة، وإطلاق نار".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتفتيشه، ضُبط بحوزته مسدّس حربي مع ممشط يحتوي على 8 طلقات صالحة للاستعمال"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسليم الموقوف إلى فصيلة طريق الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص".