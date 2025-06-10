قوى الأمن عممت صورة موقوف بجرم سرقة من داخل سيارات

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: "غ. غ." (مواليد عام 1999، فلسطيني)، بجرم سرقة من داخل سيّارات".

وطلبت في بلاغ، من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، "الحضور إلى مركز فصيلة طريق الجديدة الكائن قرب مسجد الأمام علي، أو الاتصال على الرّقم: 856811-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".