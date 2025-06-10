قائد الجيش بحث مع أبو الحسن بالأوضاع العامة واستقبل وفدًا من "كركلا"

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​ في مكتبه في اليرزة، عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب هادي أبو الحسن، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد. كما استقبل وفدًا من فرقة "كركلا"، ضمّ مؤسّسها عبد الحليم كركلا، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.

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