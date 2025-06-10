القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: ترامب طلب من نتانياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة وقال إنها قد استنفدت نفسها

اشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر، الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب طلب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وقال "إنها قد استنفدت نفسها".

وذكرت القناة 12 عن مصادر مطلعة، بان ​ترامب​ أخبر نتانياهو أنه يريده أن ينهي الحرب وليس فقط عبر مقترح المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف. ولفتت الى ان ترامب أخبر نتانياهو أن إنهاء الحرب في غزة سيساعد في المفاوضات مع إيران.