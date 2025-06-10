الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّه "تمّ اعتراض صاروخ واحد أُطلق من ​اليمن​. كما تمّ إطلاق صواريخ اعتراض إضافيّة، خشيةً من سقوط شظايا من عمليّة الاعتراض".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت، "أنّنا رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن ونعمل على اعتراضه"، فيما أشارت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، إلى أنّ "صفّارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى والقدس ومئات المواقع وسط إسرائيل".