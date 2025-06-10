زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "قوات الجيش قضت في وقت سابق اليوم، على أحد عناصر "حزب الله" وعلى عنصر آخر في "تنظيم السّرايا اللّبنانيّة" الّتي تعمل بتوجيه من "حزب الله"، في قرية شبعا في جنوب لبنان".
وكان قد أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان صباح اليوم، أنّ "الغارة الّتي شنّتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على بلدة شبعا، أدّت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم قتل عنصر من "حزب الله" وآخر من "السرايا اللبنانية" في شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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