الجيش الإسرائيلي زعم قتل عنصر من "حزب الله" وآخر من "السرايا اللبنانية" في شبعا

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "قوات الجيش قضت في وقت سابق اليوم، على أحد عناصر "​حزب الله​" وعلى عنصر آخر في "تنظيم السّرايا اللّبنانيّة" الّتي تعمل بتوجيه من "حزب الله"، في قرية ​شبعا​ في جنوب لبنان".

وكان قد أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع ل​وزارة الصّحة العامّة​، في بيان صباح اليوم، أنّ "الغارة الّتي شنّتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على ​بلدة شبعا​، أدّت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح".