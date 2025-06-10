بلومبرغ: بروز وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مرشحا محتملا لخلافة باول في البنك المركزي الأميركي

ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة أن اسم ​وزير الخزانة الأميركي​ سكوت بيسنت برز بصفته مرشحا محتملا لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.

وأوضحت "بلومبرغ" أن بيسنت ينضم إلى قائمة مختصرة من المرشحين لمنصب رئيس البنك المركزي الأميركي تضم أيضا المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش، الذي سبق أن أجرى الرئيس دونالد ترامب مقابلة معه لتولي منصب وزير الخزانة.

وذكرت "بلومبرغ" نقلا عن مصدرين مطلعين لم تكشف هويتيهما أن المقابلات الرسمية لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لم تبدأ بعد.

ويقود بيسنت عملية شاملة أطلقها ترامب لإعادة هيكلة التجارة العالمية ولعب دورا في الدفع بإدخال تغييرات على الضرائب واللوائح التنظيمية.