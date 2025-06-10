شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة الشيوخ: 30 يونيو أنقذت مصر والرئيس السيسي قاد مسيرة بناء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل خالدة فى وجدان المصريين، باعتبارها لحظة فارقة أنقذت الدولة من السقوط فى قبضة جماعة الإخوان الإرهابية، التى سعت إلى تدمير مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والتطرف.

وقال خضير، إن الشعب المصرى خرج فى 30 يونيو 2013 بالملايين دفاعًا عن هويته الوطنية ورفضًا لحكم الجماعة الإرهابية التى ارتكبت جرائم فادحة بحق الوطن، من بينها التحريض على العنف، والتخابر مع جهات أجنبية، والتآمر على مؤسسات الدولة، ومحاولة نشر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التاريخ لن يغفر للإخوان ما ارتكبوه من فوضى وتخريب، مؤكدًا أن هذه الجماعة لا تؤمن بفكرة الوطن ولا الدولة، بل تسعى فقط للتمكين والسيطرة وتنفيذ أجندات مشبوهة خارجة عن الإرادة الوطنية.

وشدد النائب، على أن الشعب المصري، بقيادته الحكيمة، قرر قطع الطريق على هذا المشروع الظلامي، وبدأ فى تأسيس مرحلة جديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى لبى نداء الوطن، ووضع أسس دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون.

وأوضح حسين خضير، أن الرئيس السيسى نجح خلال السنوات الماضية فى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق مئات المشروعات القومية الكبرى فى مختلف القطاعات، من البنية التحتية، إلى الصحة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والعاصمة الإدارية، وغيرها من المشروعات التى تعكس رؤية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد أن ما تحقق منذ 30 يونيو وحتى اليوم، يمثل إنجازًا غير مسبوق فى تاريخ الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التى تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يرجع إلى وعى الشعب، وصلابة مؤسساته، ورؤية القيادة السياسية التى أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو ليست مجرد ذكرى، بل هى تجديد للعهد والوعد بمواصلة البناء والتصدى لأى محاولات لإعادة الفوضى، داعيًا المصريين إلى مواصلة الاصطفاف خلف الدولة لحماية مكتسبات الوطن ودعم استقراره فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.