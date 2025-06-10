شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تميز حزب الجبهة الوطنية في تشكيل لجان تواكب بناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يُعد حزب الجبهة الوطنية من أوائل الأحزاب المصرية التي شكّلت لجان نوعية ترتبط بالواقع وتستشرف المستقبل، وفي إطار سعيه إلى أن يكون حزبًا مواكبًا لمتغيرات العصر وقادرًا على الإسهام الفاعل في بناء الجمهورية الجديدة، أنشأ حزب الجبهة الوطنية لجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لتكون من أبرز لجانه النوعية التي تميّزه عن بقية الأحزاب السياسية في مصر.

واللجنة تُعنى بوضع رؤى علمية وعملية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتسعى اللجنة إلى إعداد أوراق سياسات ومقترحات تشريعية يمكن تقديمها لمجلس النواب، تتعلق بتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وضمان توافقها مع المعايير الأخلاقية والحقوقية.

تؤكد لجنة الذكاء الاصطناعي بحزب الجبهة الوطنية أن الحزب لا يسعى فقط إلى التواجد في المشهد، بل إلى صياغة سياسات مستقبلية تؤثر وتُسهم في بناء وطن حديث قائم على المعرفة والابتكار. وهى خطوة نوعية تُميز الحزب وتضعه في موقع متقدم بين القوى السياسية الساعية لتشكيل وعي وواقع جديدين للمصريين.

وتعمل اللجنة على تنظيم برامج توعية وتدريبية لتعريف الشباب والقيادات الحزبية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تسخيرها في العمل الحزبي والتنموي.

وتأتي هذه اللجنة متسقة مع رؤية الدولة المصرية 2030، خاصة في ما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الذكية، ما يجعل الحزب جزءًا من الحلول لا مجرد مراقب للمشهد السياسي.