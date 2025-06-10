كيف اهتم حزب الجبهة الوطنية بتمكين الشباب وإشراكهم فى بناء المستقبل؟

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يولي حزب الجبهة الوطنية اهتمامًا بالغًا بالشباب، إدراكًا منه لأهمية دورهم في بناء مستقبل الوطن وتعزيز الحياة السياسية، ومنذ تأسيسه، سعى الحزب إلى تمكين الشباب وإشراكهم في مختلف جوانب العمل الحزبي والسياسي.

وقد أعلن حزب الجبهة الوطنية عن ضم مجموعة متميزة من القيادات الشبابية إلى صفوفه، وذلك في إطار اهتمامه بقضايا الشباب ودورهم الفاعل في رسم ملامح المستقبل.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، أن هذه الخطوة تعكس إيمان الحزب بحتمية دمج الشباب في الحياة الحزبية، وإفساح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم لمستقبل أفضل.

رؤية الحزب لتمكين الشباب

يؤمن حزب الجبهة الوطنية بأن تمكين الشباب لا يقتصر على إشراكهم في الأنشطة الحزبية فقط، بل يتعدى ذلك إلى توفير بيئة سياسية تتيح لهم التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع السياسات. ويعمل الحزب على بناء نموذج ديمقراطي يُعزز ثقافة الحوار والتعاون بين جميع أطياف المجتمع، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

دعم مشاركة الشباب في الانتخابات

يشجع حزب الجبهة الوطنية الشباب على المشاركة في الانتخابات، سواء كناخبين أو مرشحين، إيمانًا منه بأهمية دورهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التغيير المنشود. ويعمل الحزب على توفير الدعم اللازم للشباب الراغبين في خوض الانتخابات، من خلال تقديم الاستشارات والتدريب اللازمين.

تعزيز دور الشباب في المجتمع المدني

بالإضافة إلى العمل السياسي، يسعى الحزب إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع المدني، من خلال دعم المبادرات الشبابية وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية. ويؤمن الحزب بأن الشباب هم القوة الدافعة نحو التجديد والتطوير والإصلاح في المجتمع.

من خلال هذه الجهود، يؤكد حزب الجبهة الوطنية التزامه بتمكين الشباب وإشراكهم في بناء مستقبل الوطن، إيمانًا منه بأنهم يمثلون الأمل والتغيير المنشود.