شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب بعد تعديلات القوانين الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد عام 2025 انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب، بعد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قوانين الانتخابات النيابية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن موعد الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ووفقًا للتعديلات الأخيرة والمنشورة في الجريدة الرسمية، يستعرض ”الخليج 365” الشروط المطلوب توافرها في المرشح لانتخابات مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

1- أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

3- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية.

4- ألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

5- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل.

6- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.