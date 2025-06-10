شكرا لقرائتكم خبر عن لجان نوعية بحزب الجبهة الوطنية تؤكد وضع رؤى تعكس تطلعات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

يُولي حزب الجبهة الوطنية اهتمامًا بالغًا بتطوير هيكله التنظيمي من خلال تشكيل لجان نوعية متخصصة، تُعنى بوضع رؤى واستراتيجيات تعكس تطلعات المواطنين وتُسهم في تعزيز دور الحزب على الساحة السياسية.

أبرز اللجان النوعية فى حزب الجبهة الوطنية التى تميزه:

اللجنة التنظيمية: تُعنى بوضع اللائحة الداخلية والهيكل التنظيمى للحزب، بما يضمن تكامل واستقرار العمل الداخلي ودعم انتشاره وتحقيق أهدافه بكفاءة.

لجنة إعداد البرنامج الانتخابي: برئاسة دكتور ضياء رشوان، نائب رئيس الحزب، وتُكلف بإعداد برنامج انتخابي يُلبي تطلعات المواطنين ويغطي مختلف القضايا الوطنية.

لجنة التقييم والمتابعة: تقوم بمراجعة أنشطة وأداء الحزب، وتقييم أداء القيادات الحزبية ومرشحي الحزب، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتقديم التوصيات اللازمة.