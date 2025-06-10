شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يسوقون الأكاذيب لإثارة الفوضى وتشويه صورة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، الخبير فى شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد بشكل أساسى على بث الشائعات والأكاذيب كأداة لإرباك الرأى العام المصرى وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

وأوضح ربيع، أن الآونة الأخيرة شهدت تصاعدًا فى محاولات الجماعة لتشويه صورة الدولة المصرية عبر حملات منظمة تستهدف المؤسسات السيادية، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، متخذة من مواقع التواصل الاجتماعى ساحة لنشر الأكاذيب.

وأشار إلى أن الجماعة تستغل الأحداث الكبرى أو الأزمات العابرة لصناعة روايات مزيفة تسوّقها عبر منصات مأجورة فى الخارج، مستغلة بعض وسائل الإعلام الأجنبية فى تمرير رسائلها، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تمثل امتداداً لنهج الجماعة منذ سقوط حكمهم فى 2013.

وأضاف ربيع، أن ما يفضح تلك الأكاذيب هو وعى المواطن المصرى الذى بات يدرك تمامًا أهداف الجماعة التخريبية، خاصة بعد أن كشفت الدولة أكثر من خلية إعلامية تابعة للإخوان تدير صفحات وحسابات مشبوهة من الخارج ، وشدد على ضرورة تكثيف جهود الدولة فى فضح تلك الشائعات بالحقائق والمعلومات، إلى جانب رفع وعى الشباب وتحصينهم ضد تلك الحملات المضللة.