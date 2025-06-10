شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بعد تعديلات القانون.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يشهد عام 2025 انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ بعد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قوانين الانتخابات النيابية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن موعد الترشح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وذلك بعدما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ووفقًا للتعديلات الأخيرة والمنشورة فى الجريدة الرسمية، يستعرض ”الخليج 365” الشروط المطلوب توافرها فى المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى جاءت كالتالي:

1- أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

3- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية.

4- ألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

6- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.