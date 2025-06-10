شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جرائم الإخوان لن تسقط بالتقادم ولن نسمح بعودة الفوضى مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سامى نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية ستظل وصمة عار تلاحق هذا التنظيم إلى الأبد، مشددًا على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب المصرى لفظ هذه الجماعة منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، التى أعادت البلاد إلى مسارها الوطنى الصحيح.

وقال نصر الله، إن الجماعة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الوطن، من التحريض على الإرهاب وسفك دماء الأبرياء، إلى التعاون مع جهات خارجية معادية، ومحاولات إسقاط الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن التاريخ لن ينسى هذا السجل الأسود من الخيانة والفوضى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استغلال جماعة الإخوان للدين من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة، وسعيهم للتمكين والسيطرة على مفاصل الدولة، يكشف حجم الانتهازية والانفصال عن الهوية الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم لا يؤمن بالدولة أو مؤسساتها، بل يعتبرها عقبة فى طريق مشروعه الظلامي.

وأوضح سامى نصر الله، أن ما قدمه الشعب المصرى من تضحيات جسام للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، هو أكبر دليل على رفض المصريين لأى فكر متطرف، وأن الدولة المصرية لن تسمح أبدًا بعودة مثل هذه التنظيمات التى تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وشدد النائب، على أن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية تواصل أداء دورها بكل احترافية ويقظة فى مواجهة أى محاولات تسلل أو عبث بأمن الوطن، داعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى التكاتف خلف القيادة السياسية لمواصلة معركة الوعى والبناء ومواجهة حملات التشويه والإرجاف.

واختتم النائب سامى نصر الله بالتأكيد على أن "مصر باقية قوية بوعى شعبها، وبوحدتها الوطنية، ولن تنجح أى محاولات لطمس هوية الدولة أو النيل من استقرارها".