شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مستندات مطلوبة للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يشهد عام 2025 انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ بعد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قوانين الانتخابات النيابية.



ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن موعد الترشح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وذلك بعدما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ووفقًا للتعديلات الأخيرة والمنشورة فى الجريدة الرسمية، يستعرض ”الخليج 365” المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى جاءت كالتالي:

*طلب الترشح لمجلس الشيوخ ومجموعة من المستندات الرسمية التى تؤكد استيفاء الشروط القانونية.

*بيان السيرة الذاتية، والذى يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.

*صحيفة الحالة الجنائية التى توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.

*بيان الانتماء السياسى لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

*إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

*شهادة المؤهل الدراسى بشرط حصوله على مؤهل جامعي.

*شهادة تُثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانونى منها.

*حساب شخصى فى أحد البنوك المصرية.

*كشف طبى صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

*إيصال إيداع التأمين، والمحدد ب 30 ألف جنيه يُودع فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.