شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: مصر تواجه مخططا دوليا لتهجير الفلسطينيين وتتصدى له بقوة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تتعامل بوعي استراتيجي كبير مع المخططات التي تسعى لتهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكداً أن القاهرة تصدت مبكرًا لتلك المؤامرات.

وأشار البرديسي إلى أن بعض القوى الدولية كانت تراهن على تمرير التهجير تحت غطاء إنساني أو أمني، لكن الموقف المصري الحاسم أربك الحسابات وأفشل المخطط في مهده.

وأضاف أن مصر تتحرك على أكثر من مستوى، سواء عبر المبادرات الدبلوماسية، أو تقديم الدعم الإنساني، أو الضغط السياسي في المحافل الدولية من أجل وقف العدوان ورفض أي حل يقوم على التهجير.

وأكد أن الموقف المصري يستند إلى مبدأ سيادي وأخلاقي، برفض تصفية القضية الفلسطينية أو العبث بالحدود الجغرافية للمنطقة، مشددًا على أن مصر تدرك تمامًا أن أمنها القومي يبدأ من استقرار فلسطين.

وأوضح البرديسي أن القاهرة حرصت على تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة، لكنها في الوقت نفسه أغلقت الباب أمام أي مخطط لإفراغ القطاع من سكانه، وشدد على أن هذا الموقف يحظى بدعم إقليمي ودولي متزايد، بفضل تحركات مصرية واعية ومتزنة.