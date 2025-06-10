شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: نسعى لاختيار مرشّحين على قدر من النزاهة والاحترافية بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى باسم حزب العدل، إن الحزب بدأ الاستعداد للمعركة الانتخابية بكل جديّة ومسؤولية، انطلاقًا من رؤيته الوطنية الملتزمة بالعمل الجماعى، مشيرا إلى انخراط الحزب مؤخرًا فى تأسيس تحالف الطريق الديمقراطى الذى يضم إلى جانب حزب العدل كلا من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب الإصلاح والتنمية، ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز الأداء الديمقراطى وتوحيد الجهود مع قوى وطنية ذات رؤية مماثلة، لتقديم نموذج انتخابى فاعل يرتكز على الشفافية والكفاءة والممارسة الديمقراطية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن حزب العدل شكّل لجانًا متخصصة لتقييم الأداء البرلمانى السابق، وتحليل احتياجات المواطنين، مع تحديد التحديات الأساسية التى تواجه المواطن المصرى فى مختلف المحافظات والدوائر.

وأكد الشناوى، على أن حزب العدل أولى اهتمامًا خاصًا لاختيار مرشّحين على قدر من النزاهة والاحترافية والكفاءة، ومعروفين بحضورهم المجتمعى وقدرتهم على تمثيل المواطنين بالكفاءة والفعالية.

وأشار إلى إعداد الحزب برنامج انتخابى متكامل يستند إلى محاور رئيسية، تشمل: العدالة الاجتماعية، تمكين الشباب والمرأة، رفع كفاءة منظومة الصحة والتعليم، تنشيط الاقتصاد، ودعم البنية التحتية والنقل.

وشدّد المتحدث الرسمى باسم حزب العدل، على التزام الحزب بالمنافسة الديمقراطية النزيهة، والتمسك بقيم الحوار البناء والعمل المشترك مع جميع القوى الوطنية، فى إطار "تحالف الطريق الديمقراطي" وخارجه.

كما دعا الشناوى المواطنين إلى المشاركة بفاعلية فى العملية الانتخابية، قائلًا: "نؤمن أن المشاركة السياسية هى الطريق الأنجع لتحقيق التغيير، ووجودكم فى صناديق الاقتراع هو الأمل فى بناء مستقبل مشرق. نأمل أن يعكس أداء حزبنا قدرته على تقديم بدائل وطنية صادقة وفعالة تستحق دعم المواطنين".