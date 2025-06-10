وزير السياحة السوري فرض ضوابط جديدة على اللباس بالشواطئ والمسابح العامة للنساء والرجال

أصدر وزير السّياحة السّوري مازن الصالحاني قرارًا طلب بموجبه من جميع روّاد الشّاطئ "الالتزام بالآداب العامّة، ومراعاة الذّوق العام والخصوصيّة الشّخصيّة للآخرين، مع تجنّب أي مظهر أو سلوك قد يُعدّ خادشًا للحياء أو منافيًا للأجواء العائليّة".

كما طلب من رواد الشّواطئ والمسابح العامّة من السيّاح والزوّار على حدّ سواء "الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوّق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع، وذلك احترامًا للتنوّع الثّقافي والاجتماعي والدّيني في سوريا، الّذي يقدّر القيم الأخلاقيّة والمبادئ العامّة، والالتزام بما يلي:

1- الشّواطئ والمسابح العامّة:

- يُطلب ارتداء ملابس سباحة أكثر احتشامًا في الشّواطئ والمسابح العامّة (البوركيني أو ملابس سباحة تغطّي الجسم بشكل أكبر".

- عند التنقّل بين الشّاطئ وأماكن أخرى، من الضّروري ارتداء غطاء للشّاطئ أو رداء فضفاض (للنّساء) فوق ملابس السّباحة.

- ارتداء قميص عند عدم السّباحة في الماء (للرّجال)، ولا يُسمح بالظّهور عاري الصّدر في الأماكن العامّة خارج مناطق السّباحة / بهو الفندق- أماكن تقديم وتناول الطّعام.

2- في الأماكن العامّة خارج الشّواطئ والمسابح:

- يُفضّل ارتداء الملابس الفضفاضة وتغطية الكتفَين والرّكبتَين، وتجنّب الملابس الشفّافة أو الضيّقة جدًّا.

3- في المنتجعات والفنادق المصنّفة من المستوى الدّولي والدّرجة الممتازة (4 نجوم)، والشّواطئ والمسابح والأندية الخاصّة:

يُسمح عمومًا بملابس السّباحة الغربيّة العاديّة، مع الالتزام بالآداب العامّة ضمن حدود الذّوق العام والسّلوك الحضاري".