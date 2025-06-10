مشاة من البحرية يصلون إلى لوس انجلوس بأوامر ترامب مع انتشار الاحتجاجات

وصل المئات من ​جنود مشاة البحرية​ الأميركية إلى ​لوس انجلوس​ الليلة الماضية، ومن المتوقع وصول المزيد منهم اليوم الثلاثاء بأوامر من الرئيس ​دونالد ترامب​ الذي أمر أيضا بنشر أربعة آلاف من قوات ​الحرس الوطني​ لقمع احتجاجات رغم اعتراض حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وغيره من القادة المحليين على ذلك. ويجتاح الغضب الشعبي المدينة منذ أيام بعد أن أطلقت إدارة ترامب سلسلة من المداهمات المتعلقة بالهجرة يوم الجمعة، لكن مسؤولين محليين قالوا إن مظاهرات أمس الاثنين كانت سلمية إلى حد كبير.

واوضح مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، إن حوالي نصف عدد قوات مشاة البحرية التي أمر ترامب بإرسالها إلى لوس انجلوس ويبلغ عددها 700 جندي تقريبا، وصلوا مساء أمس الاثنين وستدخل بقية القوات المدينة اليوم الثلاثاء.

وذكرت كارين باس رئيسة بلدية لوس انجلوس لقناة "كيه.إيه.بي.سي"، أن أكثر من 100 شخص اعتُقلوا أمس الاثنين وأن أغلب المتظاهرين لم يمارسوا العنف. ورشق عدد من المتظاهرين ضباطا ومركبات بالحجارة وأشياء أخرى وأضرموا النار بعدة سيارات في مطلع الأسبوع. وردت الشرطة بإطلاق مقذوفات مثل كرات الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبرر ترامب قرار نشر قوات عسكرية عاملة في لوس انجلوس بقوله إن الاحتجاجات عبارة عن احتلال عنيف للمدينة، وهو توصيف قال نيوسوم وباس إنه مبالغ فيه جدا.

وذكر جيم ماكدونيل قائد شرطة لوس انجلوس في بيان أمس الاثنين، أنه لم يتم إخطار الإدارة بأن قوات من مشاة البحرية ستصل إلى المدينة، وأوضح أن وصولها المحتمل "يمثل تحديا كبيرا على الصعيدين اللوجيستي والعملياتي" بالنسبة للشرطة.

وأدى قرار ترامب حشد 700 من مشاة البحرية المتمركزين في جنوب كاليفورنيا إلى تصعيد المواجهة بينه وبين نيوسوم، الذي رفع دعوى قضائية أمس الاثنين يؤكد فيها أن نشر الرئيس الأميركي قوات من الحرس الوطني بدون موافقة حاكم الولاية غير قانوني. وهذه هي أول مرة منذ عقود يقوم فيها رئيس بتفعيل دور الحرس الوطني بدون طلب من حاكم الولاية.

ورغم أن مشاة البحرية مكلفون فقط بحراسة الممتلكات الاتحادية مؤقتا لحين وصول كتيبة كاملة قوامها أربعة آلاف من قوات الحرس الوطني، فإن اللجوء إلى الجيش للتعامل مع الاضطرابات المدنية يعد أمرا نادرا.

وقال كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السناتور جاك ريد إنه "منزعج بشدة" من نشر ترامب لقوات عاملة من مشاة البحرية.وأضاف "منذ تأسيس أمتنا، الشعب الأميركي واضح تماما.. لا نريد أن يقوم الجيش بإنفاذ القانون على الأراضي الأميركية".

وراى ترامب صباح اليوم الثلاثاء في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن لوس انجلوس كانت "ستحترق بالكامل" لو لم ينشر قوات فيها.