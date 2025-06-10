وزير الصناعة بحث مع السفيرة السويسرية في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الصّناعة ​جو عيسى الخوري​ في مكتبه سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت (Marion Weichelt)، وبحث معها في سبل تعزيز العلاقات بين لبنان وسويسرا. كما عرضا آفاق التّغيّرات والأوضاع في المنطقة والعالم، ومدى تأثيرها على لبنان.

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