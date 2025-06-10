"النشرة": العثور على مسنّ مفقود منذ أيام جثة هامدة في أحد أحراج جويا

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بـ"العثور على المسنّ "أ. ع. ل" الّذي فُقد منذ عدّة أيّام، جثّةً هامدةً في أحد أحراج بلدة ​جويا​ الجنوبيّة، وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، بظلّ تقديرات أوليّة تشير إلى أنّ الوفاة ناتجة عن نوبة قلبيّة".

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