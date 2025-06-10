شيخ العقل استقبل وزير الدفاع وتلقى اتصالات مهنئة واتصل بشيخ العقل في سوريا

التقى ​شيخ العقل​ لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وزير الدفاع ​ميشال منسى​، مقدماً له التهنئة ب​عيد الأضحى​ المبارك، وتناول اللقاء الأوضاع العامة والجهود المبذولة من قبل الدولة والمؤسسة العسكرية لتوفير الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي للبلاد، وإيجاد المناخات المناسبة في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يعيشها لبنان. وقال منسى بعد اللقاء: "كانت زيارة قيّمة لسماحة شيخ العقل وتداولنا بالأوضاع العامة والأمور الأساسية والسياسية في البلد، ورؤية سماحته بما سمعناه منه ومن الحاضرين هادفة إلى الاستقرار، على أمل اللقاء مجدّداً مع سماحته في عدة مناسبات وينعاد على الجميع بالخير والبركة وكل عام وانتم بألف خير".

ورداً على سؤال حول انهاء عمل ​اليونيفيل​ في لبنان، قال: "لا شيئ رسمياً من هذا القبيل، والكلام هنا لبعض الصحف ووسائل الإعلام، ما نقوم به ان يتم التمديد للعمل خلال شهر آب ونسعى ان يكون التمديد بشكل عادي، علما انه يوجد ضغوط في هذا الموضوع وهذا ما سيحصل حتى الان".

كما استقبل الشيخ محمد عبد الله المغربي مدير العلاقات الدولية في المجلس الصوفي العالمي والمعتمد الديني السابق لدار الفتوى في البرازيل، يرافقه الدكتور يوسف سلوم والشيخ عيسى وديع خير الدين.

واستقبل الشيخ ابي المنى العميد المتقاعد رياض شيا، وجرى البحث باستكمال المراحل فيما خص عنوان "الشراكة الروحية الوطنية - مظلة الإصلاح والإنقاذ"، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وعقد اجتماعاً مع اللجنة الاجتماعية في ​المجلس المذهبي​، بحضور رئيستها المحامية غادة جنبلاط، والتي تعمل على تنظيم العشاء السنوي للصندوق الخيري الانمائي في المجلس المذهبي. كما اجتمع إلى لجنة الاوقاف بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة. والتقى رئيس لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي الاستاذ جمال الجوهري.

واجرى الشيخ أبي المنى اتصالا هاتفياً بشيخ العقل في سوريا أبو وائل حمود الحناوي، للاطمئنان إلى صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها. كما اتصل بوزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، للتشاور بموضوعات ثقافية.

وتلقى شيخ العقل مزيداً من الاتصالات وبرقيات التهنئة بعيد الاضحى المبارك، أبرزها من: الرئيس ميشال سليمان، النائبين قاسم هاشم و بلال عبد الله، والوزراء والنواب السابقين، أنور الخليل، غسان مخيبر، محمد الحجار، حسين علي يتيم، بسام المولوي ويوسف سلامة، السفير الهندي نور رحمن، السفير خليل كرم، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، رئيس الاركان اللواء حسان عودة، قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائدبيه، سعود المولى، الشيخ وديع الخازن، مسؤول حزب الله في جبل لبنان الحاج بلال داغر وقياديين من الحزب التقدمي الاشتراكي: المحامي نشأت الحسنية، المحامي وليد صفير، خالد المهتار، المدير العام السابق انور ضو وجنبلاط غريزي. ومن المديرين العامين، ياسر ذبيان، زياد نصر، جورج معراوي ونقولا الهبر.

كذلك قدم التهاني، المطرانان دانيال كورية وشارل مراد، القضاة نزيه ابو ابراهيم، دانيال سعيد، رائد الصايغ، امير ابو زكي، جون قزي ونقولا منصور وفرح مسعود، ومن رجال الدين، المشايخ: فايز سيف، احمد الكردي، حسين شحادة، مصطفى ملص، الشيخ احمد القطان، صالح حامد، احمد دندن، مسعد نجم، بسيوني عبد الحميد، والآباء،بطرس عازار، عبده ابو كسم، الياس صليبا، الخوراسقف ياترون كوليانا الاشوري وايلي كيوان. اللواء المتقاعد شوقي المصري، والعمداء: يوسف نجم، طوني معوض، يوسف مدور ومحمد دمج، العقيدان وائل محمود وجناح ابو خزام، المقدم نضال عجيب والعميد المتقاعد كمال حماد، و د. صلاح ارقدان. والسادة: د. حسان غزيزي، غسان عساف، انطوان سعد، ،آصف ذبيان، كمال سليم، اعضاء مجلس ادارة المجلس المذهبي واعضاء من المجلس، نمر الصايغ، ميشال عبس، منير حمزة، سليم كنعان، هايل اشتي، كميل سري الدين، انطوان صباغ، انطوان ابو جوده، الاعلامي منير الحافي، نعيم روادي، هايل سعيد، معتمدون مشيخة العقل في الاغتراب، ممثل منظمة ihh التركية، محمد الخطيب، د. ميشال كعدي، الاعلامي هيثم زعيتر، ناجي خوري، الاعلامي قاسم قصير وفرنسوا حبيقة.‎

واستقبل شيخ العقل ابي المنى في منزله في شانيه عددا كبيرا من المهنئين بالاضحى، ابرزهم، وفدا من سيدة الجبل، ضم: النائب السابق فارس سعيد، محمود وهبة، كارول بابيكيان، بهجت سلامة، طوني حبيب، جوزيف كرم وطوني شلّيطا، كما استقبل على التوالي وفودا وشخصيات، من: بلدة مكسة تقدمها الشيخ عصام سعيد، مشايخ من شارون، مجدلبعنا، عشائر العرب، بلدية المشرفة، بلدية قرنايل مع وفد، والمخاتير فوزي هلال، بسام الأعور وجوزاف الحاج، رئيس بلدية قبيع مازن زين الدين مع وفد من آل زين الدين، وفدا من آل الصايغ، مشايخ من جباع والشيخ فاضل سليم، مخاتير بتاتر مع أعضاء من المجلس المذهبي، رواد الصايغ مع اعضاء جمعية عليا ماريا. ومن زوّاره: الشاعران عصام الحميدي ونبيل نصر، الدكتور خالدة عزام ملاّك والدكتور علاء ملاك، ايوب عزام، الشيخ مروان الميس، المحامي فيصل القنطار وغازي القنطار، مأمور نفوس الشويفات آصف الصايغ، نبيه الأعور، سمير جماز، الشيخ حكمت شيا والشيخ محمد شيا، الشيخ شفيق أبو سعيد والشيخ فادي سري الدين، المختار نادر شهيب ونادر بو عز الدين، وليد عبد الخالق، الشيخ حسن غنام وابناؤه نزار ورئيس البلدية كفرحيم فارس وصهره الشيخ حسام كاسب، وسام ضو، الشيخان نبيل ونضال أبو غادر، إمام جامع رويسات الشيخ احمد المصري مع وفد، الرائدان خالد الحلبي وكمال أبو درهمين، المحاميان أمجد وأمير عمار، النقيب علاء محمود، الرائد علاء سليقا، الرائد نضال الحسنية، النقيب خلدون الحكيم، مدير بنك عودة عاليه علاء عزام، سليم غانم، مجد حيدر.

كما استقبل مستشار وزير التربية السابق الدكتور نادر حديفة.