شدّد النّائب إيهاب مطر على أنّ "ما شاهدناه مشهد مقزّز فعلًا. صفعة على خد "اليونيفيل"، في وقت يدور كلام عن مسعى إسرائيلي- أميركي لإنهاء مهمّة هذه القوّة الأمميّة الموجودة بموجب قرارات مبرَمة مع الدّولة اللّبنانيّة".
وأكّد في تصريح، أنّ "هذا فلتان لا وطني، بل إجرام بحق الوطن، يتطلّب من الآن فصاعدًا التّعامل بيد من حديد مع كل من تسول له نفسه التهجّم على الشّرعيّة اللّبنانيّة، الّتي تشكّل "اليونيفيل" جزءًا منها".
كانت هذه تفاصيل خبر مطر: للتعامل بيد من حديد مع من تسول له نفسه التهجم على الشرعية التي تشكل "اليونيفيل" جزءًا منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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