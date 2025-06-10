المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية- مستشفى رزق نظم حملة توعية حول التصلب المتعدد

نظّم المركز الطبّي للجامعة اللّبنانيّة الأميركيّة- ​مستشفى رزق​، حملةً توعيّةً حول مرض التصلّب المتعدّد (MS)، شارك فيها أكثر من 120 مريضًا يعانون من ​التصلب المتعدد​ وأفراد عائلاتهم، لقضاء يوم مخصّص للتعلّم وتقديم الدّعم النّفسي والجسدي.

أُقيم هذا النّشاط في قاعة المحاضرات في المستشفى، وتضمّن جلسات قدّمها نخبة من الأطبّاء المتخصّصين، وتناولت الجوانب الرّئيسيّة لتشخيص التصلّب المتعدّد، أساليب التّعامل معه، والتكيّف مع أنماط الحياة المختلفة.

وقد استُهل بكلمة افتتاحيّة للدكتورة مايا زين الدين، وتطرّق بعدها الأطبّاء محمد الدسوقي، سمر عباس، وعبد الرحمن شاتيلا إلى موضوع فهم التصلّب المتعدّد: من الآليّة المرضيّة إلى العلاج. كما أضاء الدّكتور كارل جلّاد على كيفيّة التّعامل مع الأعراض البوليّة والحمل في حالات التصلّب المتعدّد، فيما ناقشت الدّكتورة جوسلين عازار أهميّة الصّحة النّفسيّة في مواجهة هذا المرض.

وشارك جميع الحاضرين في جلسة "يوغا" تضمّنت حركات تهدف إلى تعزيز المرونة والتّوازن والصّحة العامّة.