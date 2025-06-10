قوى الأمن عممت صورة سيدة مسنة عُثر عليها تائهة في كورنيش النهر

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة سيّدة مسنّة (في العقد الثّامن من العمر تقريبّا)، عُثِرَ عليها تائهة في محلّة ​كورنيش النهر​، وهي لا تحمل أي أوراق ثبوتيّة، كما لا تذكر مكان إقامتها أو اسم أي من أقاربها، وتُدعى حسب أقوالها حمدية حسين عكنجي".

وطلبت في بلاغ، من الّذين لديهم معلومات عنها أو عن ذويها، "الاتّصال بفصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 328094-01، بغية اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".