العميد فرح بحث مع الأب نصر في سبل التعاون بين الدفاع المدني والمدارس الخاصة

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد ​نبيل فرح​ استقبل في مكتبه في المديريّة العامّة، منسّق عام إتحاد المؤسّسات التّربويّة الخاصّة والأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان الأب ​يوسف نصر​، يرافقه الأب إيلي نصر، في زيارة حملت في طيّاتها بُعدًا تربويًّا وإنسانيًّا ووطنيًّا".

وأوضحت في بيان، أنّه "تخلّل اللّقاء بحثٌ معمّق في سبل التّعاون بين المديريّة و​المدارس الخاصة​، انطلاقًا من إيمان مشترك بأهميّة تنشئة التّلاميذ على ثقافة الوقاية والسّلامة العامّة، وتنظيم دورات تدريبيّة وتوعويّة تواكب التحدّيات الرّاهنة، وتؤمّن للمجتمع المدرسي جاهزيّة فاعلة في مواجهة مختلف الأخطار".

وأكّد فرح "استعداد ​الدفاع المدني​ الدّائم لمواكبة المؤسّسات التّربويّة ودعمها بكل الإمكانات المتاحة، إيمانًا بدور التّوعية المبكرة في ترسيخ مفاهيم المسؤوليّة الفرديّة والجماعيّة"، معربًا عن اعتزازه بـ"التّعاون مع الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة والمدارس الخاصّة عامّةً، في هذا المسار التّوعوي- التّربوي".

من جهته، ثمّن الأب نصر "مبادرة فرح واحتضانه لهذا التوجّه"، مشيدًا بـ"جهود عناصر الدّفاع المدني وتضحياتهم اليوميّة في سبيل أمن المجتمع وسلامته". وشدّد على أنّ "هذا التّعاون المرتقب لا يكتفي بتأمين الجهوزيّة التقنيّة، بل يُسهم أيضًا في زرع روح المواطنة الحقّة لدى التّلاميذ، وترسيخ الشّعور بالمسؤوليّة تجاه الذّات والآخر".