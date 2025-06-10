تحذير أممي من المجاعة جنوب الخرطوم

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن عدة مناطق في جنوب العاصمة الخرطوم معرضة لخطر المجاعة. وأكد البرنامج الأممي، اليوم، أن حجم الاحتياجات الفعلية يفوق الموارد المتاحة في ظل نقص التمويل، فيما قال لوران بوكيرا المدير القطري للأغذية العالمي في السودان: مستوى الجوع والعوز واليأس الذي تم رصده شديد ويؤكد خطر المجاعة في تلك المناطق.

وكانت الأمم المتحدة دأبت خلال الأشهر الماضية على التحذير من أن الموارد في البلاد بدأت تنفد. كما أكدت أن السودان بات يصنّف من بين الدول الأربع الأولى عالميا في انتشار سوء التغذية الحاد.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يواجه قرابة مليوني شخص انعدام أمن غذائي حادا في كافة أنحاء البلاد، فيما يعاني 320 ألفا من ظروف مجاعة، أما في الخرطوم وحدها، فيعاني ما لا يقل عن 100 ألف شخص من ظروف مجاعة.

وأسفرت الحرب في السودان والتي اندلعت منذ عامين، بين الجيش وقوات الدعم السريع، عن سقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح أكثر من 12 مليونا، متسببة بأكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.