مقتل 36 فلسطينيا بقصف إسرائيلي طال مراكز توزيع المساعدات

أعلنت مصادر طبية بمستشفيات غزة مقتل 36 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم بينهم 20 شخصا من منتظري المساعدات الإنسانية قرب محور نتساريم.

وقال بيان صادر عن مديرية الخدمات الطبية "قتل ثلاثة مسعفين بنيران قوات الاحتلال أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني".

وأضاف البيان "تنعى مديرية الخدمات الطبية، ثلاثة من كوادر إدارة الإسعاف والطوارئ بالمديرية الذين ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء القيام بواجبهم الإنساني، لدى محاولتهم انتشال عدد من المصابين من منزل تعرض للاستهداف من قبل الاحتلال في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة الليلة الماضية، حيث أصابتهم قذيفة دبابة بشكل مباشر ما أدى لاستشهادهم على الفور، كما تعرض طاقم إسعافي آخر حاول الوصول إليهم وانتشال جثامينهم، لإطلاق النار من قبل آليات الاحتلال وطائراته المسيرة".

وطالب البيان "المجتمع الدولي وجميع المؤسسات المعنية بفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة الإسرائيلية"، وناشد بتوفير الحماية للطواقم الطبية، والعمل على "منع استهداف الاحتلال المتكرر لهم خلال القيام بواجبهم".

من جهته، قال مسؤول بجمعية الإغاثة الطبية في غزة لوكالة "RT": إن الوجبة الغذائية التي توزع بمراكز المساعدات بسيطة جدا وغير كافية، وأشار إلى أن الإصابات قرب مراكز المساعدات مباشرة وقاتلة.