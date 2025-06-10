وزير الخارجية البريطاني اعلن فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بريطانيا فرضت عقوبات على اثنين من الوزراء الإسرائيليين المنتمين لليمين المتطرف هما وزير الامن القومي ​إيتمار بن غفير​ ووزير المالية ​بتسلئيل سموتريتش​، ردا على ما وصفته بتحريضهما على العنف ضد التجمعات الفلسطينية.

وذكر لامي في بيان، بانه "حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك".