نتانياهو: هناك تقدم كبير في مفاوضات صفقة التبادل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "هناك تقدم كبير في مفاوضات صفقة التبادل، وقواتنا شنت اليوم هجوما إضافيا على اليمن وهذه المرة نفذه سلاح البحرية".
ولفت نتانياهو، الى أنه "من المبكر إعطاء الأمل لكننا نعمل دون تلكؤ في هذه الساعات من أجل صفقة تبادل".
هذا وذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية، بأن "نتانياهو يتشاور هاتفيا مع وزراء ومسؤولين أمنيين كبار على خلفية تقدم بشأن صفقة الأسرى".
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