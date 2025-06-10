الحجار استقبل المجلس البلدي لمدينة بيروت: العمل التكاملي هو الأساس من أجل بيروت أفضل

شدد وزير الداخلية والبلديات ​أحمد الحجار​ خلال استقباله أعضاء المجلس البلدي لمدينة ​بيروت​ برئاسة إبراهيم زيدان الذي عرض خلال اللقاء خطة عمل المجلس البلدي الجديد والتحديات الحالية والمستقبلية التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، على "أن العاصمة بيروت تستحق إدارة فعالة، شفافة، وقادرة على مواجهة التحديات الإنمائية والخدماتية بما يلبّي تطلعات أهلها". وأكد "أن وزارة الداخلية والبلديات ستكون دائما داعمة للتعاون المؤسساتي، فالعمل التكاملي هو الأساس من أجل بيروت أفضل". وتمنى لرئيسه وأعضائه "التوفيق في مهامهم بما يخدم العاصمة وأهلها".

واستقبل الوزير الحجار النائب أكرم شهيب ، فالنائب أحمد الخير، وعرض معهما للأوضاع العامة. كذلك التقى على التوالي: مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، الوزير السابق نبيل دوفريج، وفد من رابطة قدامى القوى المسلحة.

واستمع من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه سعد الدين حميدي صقر الى مطالب العمال وحاجتهم.