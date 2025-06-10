شدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال استقباله أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة إبراهيم زيدان الذي عرض خلال اللقاء خطة عمل المجلس البلدي الجديد والتحديات الحالية والمستقبلية التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، على "أن العاصمة بيروت تستحق إدارة فعالة، شفافة، وقادرة على مواجهة التحديات الإنمائية والخدماتية بما يلبّي تطلعات أهلها". وأكد "أن وزارة الداخلية والبلديات ستكون دائما داعمة للتعاون المؤسساتي، فالعمل التكاملي هو الأساس من أجل بيروت أفضل". وتمنى لرئيسه وأعضائه "التوفيق في مهامهم بما يخدم العاصمة وأهلها".
واستقبل الوزير الحجار النائب أكرم شهيب ، فالنائب أحمد الخير، وعرض معهما للأوضاع العامة. كذلك التقى على التوالي: مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، الوزير السابق نبيل دوفريج، وفد من رابطة قدامى القوى المسلحة.
واستمع من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه سعد الدين حميدي صقر الى مطالب العمال وحاجتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار استقبل المجلس البلدي لمدينة بيروت: العمل التكاملي هو الأساس من أجل بيروت أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.