انتخاب رؤساء ثماني بلديات ونوابهم في قضاء الهرمل

أنهت قائممقام الهرمل هبة زعيتر، انتخاب ثماني بلديّات في ​قضاء الهرمل​، وقد جاءت النّتائج كالتّالي: - بلديّة الهرمل: علي حسن طه رئيسًا، ووفيق فوزات قانصوه نائبًا للرّئيس. - بلديّة القصر: حسين محمود زعيتر رئيسًا، وغازي حسن ناصرالدين نائبًا للرّئيس. - بلديّة جوار الحشيش: ياسين علي جعفر رئيسًا، وعلي جهجاه جعفر نائبًا له. - بلديّة الشواغير: محمد حسين علي الحاج حسن رئيسًا، وعلي شريف مرضه نائبًا له. - بلديّة فيسان: مرعي جعفر رئيسًا وعلي غالب جعفر نائبًا للرّئيس. - بلديّة الشربين: خضر ناصر الدين رئيسًا، وحسين أكرم ناصر الدين نائبًا له. - بلديّة الكواخ: نصري حسن الهق رئيسًا، وعلي حسن خليل الهق نائبًا للرّئيس. - بلديّة مزرعة سجد: نبيل محمد سجد رئيسًا، ومحمد علي سجد نائبًا له.

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