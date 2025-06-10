لودريان التقى بوصعب: لبنان لديه فرصة فريدة لتحسين صورته الخارجية واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان، بحضور رئيس لجنة الادارة والعدل التائب جورج عدوان حيث تم مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس .

بالمقابل اشار لودريان الى ان الديناميكية الموجودة حالياً في المجلس النيابي هي أساس في هذه الفترة خاصة وان لبنان لديه فرصة فريدة اليوم ليس فقط لاستعادة التماسك الداخلي انما لتحسين صورته الخارجية واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي.

واضاف :"لبنان لا يملك ترف الوقت لذا يجب الاسراع باقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة وفرنسا لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمراً دولياً وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة اقرار هذه القوانين".

من جهته اشار بو صعب ان رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب فتح دورة استثنائية للاسراع في مواكبة اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية والمجلس النيابي لا يزال ينتظر ارسال الحكومة لمشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه واقراره مع قانون اعادة هيكلة المصارف لان هذا الاخير لا يمكن ان يصبح نافذاً بدون اقرار قانون الفجوة المالية.

وطلب بو صعب دعم كل من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية كدولتين ضامنتين لوقف اطلاق النار للضغط على اسرائيل وضمان احترام اتفاق وقف اطلاق النار .